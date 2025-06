In der Region werden die Planungen für neue Gebiete, in denen Windräder errichtet werden können, wieder aufgenommen. Einen entsprechenden Beschluss hat die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen am Mittwoch in Meiningen gefasst. Derzeit sind 0,15 Prozent der Region als sogenannte Windvorranggebiete ausgewiesen. Vorgabe laut Bundesgesetz ist es, bis zum 31. Dezember 2027 insgesamt 1,7 Prozent der Flächen für den Bau von Windrädern zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet mehr als das Zehnfache der bisherigen Fläche.