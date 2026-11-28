Systematisch eingesammelt und untersucht wurde in all den Jahren in Südtirol übrigens nicht. Auch darüber, dass tatsächlich jemand durch die DNA-Probe eines liegengelassenen Häufchens überführt wurde und Strafe zahlen musste, ist nichts bekannt. Die Südtiroler Polizei hatte zwischenzeitlich auch deutlich gemacht, dass sie sich für solche niedrigen Aufgaben nicht zuständig fühle. Man habe auch so schon genug zu tun. Vermutlich wären also Mitarbeiter der Kommunalbehörden an die Reihe gekommen.

Projekt auch im Ausland mit Interesse verfolgt

Die Regelung war auch bei Tierärzten umstritten. Der Präsident der Landestierärztekammer, Franz Hintner, hatte sich in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur allerdings überzeugt gezeigt, dass trotz aller Kritik und Bedenken die große Mehrheit der Hundehalter dem Gesetz folgen werde. "Weil wir halt doch Deutsche sind", sagte der Tierarzt aus Meran bei Beginn der DNA-Pflicht Anfang 2024. "Wir haben eben so eine Mentalität: Wenn man uns was sagt, dann wird das auch gemacht."

Das Pilotprojekt in Südtirol wurde auch im Ausland mit Interesse verfolgt. Auf die Idee, das Problem mit den Häufchen durch die Speicherung von Gendaten zu lösen, kamen in Europa zuvor schon verschiedene Kommunen. Auch in London und Paris wurde darüber nachgedacht.

Pläne früher auch in Deutschland

In Deutschland beschäftigten sich eher kleinere Gemeinden wie Weilerswist bei Bonn oder Bad Neualbenreuth in der Oberpfalz damit. Bislang scheiterte das meist am Datenschutz und anderen juristischen Hürden. Die Erfahrungen in Südtirol sprechen jetzt nicht dafür, dass anderswo bald ein neuer Versuch gestartet wird.