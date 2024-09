Fast 1000 junge Menschen haben im August eine duale Ausbildung in einem Beruf aus dem Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen aufgenommen. Das sei ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, berichtet die Kammer am Dienstag in Suhl. Die gestiegenen Azubizahlen in diesem Jahr (951 in 2024 gegenüber 841 in 2023) gehen vor allem auf eine intensiviere Berufsorientierung in Schulen und Unternehmen sowie die verstärkte Gewinnung von ausländischen Azubis zurück, heißt es von der IHK weiter. Die Entwicklung sei umso bemerkenswerter, da in den vergangenen 17 Jahren die Zahl der Ausbildungsverträge im IHK-Bezirk Südthüringen stetig gesunken sei. Die aktuelle Zahl liege immer noch um 48 Prozent unter der Zahl von 2007. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Schulabgänger nur um 24 Prozent zurück. Jahrelang hatte die Kammer einen Trend zur Akademisierung beklagt und für die Aufnahme einer Ausbildung statt eines Studiums geworben.