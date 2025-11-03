Natürlich gab es diese Stimmen: Ein Luxushotel in Oberhof? Das passt doch nicht! Tatsächlich mutete der Plan der Familux-Gruppe kühn, als sie erklärte, im Thüringer Wald ihr neustes Luxus-Ressort für Familien errichten zu wollen. So etwas kannte die Tourismus-Welt bis dato nur aus den Alpen oder von der See. Kann das auch in Oberhof funktionieren? Nach drei Jahren zeigt sich: es funktioniert sehr gut. Die Gäste rennen dem Grand Green praktisch die Bude ein. Und genau deshalb kann die Südthüringer Wirtschaft etwas lernen von diesem Hotel. Nein, nicht dass man sein Heil ausschließlich in der Fokussierung auf eine betuchte Kundschaft suchen sollte, sondern vielmehr, dass es Unternehmen gelingen kann, mit einer guten Idee, einem guten Konzept, ein Alleinstellungsmerkmal zu erlangen, mit dem sich gut wirtschaften lässt.