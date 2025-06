Weil wir in Deutschland sind, hat das Monstrum natürlich auch einen monströsen Namen: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, abgekürzt BFSG. Es soll am 28. Juni, also in etwas über drei Wochen, in Kraft treten. Und es sorgt in Südthüringer Unternehmen derzeit mal wieder für Betriebsamkeit, berichtet der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen, Ralf Pieterwas, bei der Präsentation der aktuellen Konjunkturumfrage. Unter anderem müssen in den Firmen zuhauf Webseiten umgestellt werden, um den neuen gesetzlichen Anforderungen zu genügen.