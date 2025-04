Sascha Zmiskol ist ein eher stiller Chef. Niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Beim Firmenlauf in Oberhof ist der Geschäftsführer der Rennsteig Werkzeuge GmbH Jahr für Jahr einer von vielen Läufern seines Unternehmens. Der Star, das ist seine Botschaft, das sind seine Mitarbeiter. Auch im vergangenen Jahr bei der Verleihung des MuT-Preises im Congress-Centrum Suhl (CCS) machte Zmiskol kein großes Aufhebens um seine Person. Er war vielmehr geplättet, wie er sagte. Dabei hätte er dazu allen Anlass gehabt. Denn ihm ist etwas gelungen, was in der mehr als 20 Jahre währenden Geschichte des Südthüringer Mittelstandspreises der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und dieser Zeitung noch keinem anderen Firmenchef gelungen ist: Bereits zum dritten mal durfte Zmiskol einen Preis in die Höhe recken. Die erste Auszeichnung nahm er noch als Geschäftsführer des Rasierklingenherstellers Feintechnik in Eisfeld entgegen. Jenes Unternehmen, das inzwischen zum US-amerikanischen Gillette-Gegenspieler Harry’s gehört.