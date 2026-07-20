Wie kommt es, dass die drei in den Augen der gestrengen Jury besten Gesellenstücke der Südthüringer Tischlerlehrlinge in diesem Jahr allesamt von drei jungen Damen entworfen, gesägt, geleimt, geschraubt und geschliffen wurden? Tja, gute Frage! Selbst der Obermeister der neu gegründeten Tischler-Innung Werra-Rhön-Rennsteig ist voll des Lobes: „Sehr gute und schöne Stücke“, findet Schreinermeister Thomas Hartmann (von der Tischlerei Hartmann aus Walldorf bei Meiningen).