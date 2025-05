Das Geschäft klingt einfach. Drei Lastwagen und einen Anhänger aus eigenem Bestand wollte die VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden an einen schwedischen Bauunternehmer verkaufen. Doch was so einfach klingt, das scheint gründlich in die Hose gegangen zu sein. Denn mit dem vermeintlich simplen Geschäft befassen sich mittlerweile Anwälte, auch bei der Staatsanwaltschaft Meiningen liegt eine Anzeige vor. Sogar die schwedische Botschaft ist bereits von dem Vorgang in Kenntnis gesetzt und könnte nun Kontakt zu deutschen Bundesministerien aufnehmen.