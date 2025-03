Das geplante 500-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung weckt bei den Städten und in der Wirtschaft in Thüringen und Ostdeutschland zugleich freudige Erwartungen und Skepsis aus. „Wichtig ist uns, dass möglichst viel vom dem zusätzlichen Geld ohne Umwege direkt vor Ort in den Städten ankommt“, sagte der Suhler Oberbürgermeister André Knapp (CDU) am Rande eines Treffens der Ost-OBs am Freitag in Leipzig. Wenn offenbar nur 100 des 500 Milliarden Euro des Sondervermögens für Ebenen unterhalb des Bundes reserviert sein sollen, dann sei das zu wenig. „Weil Ausgaben für Soziales und Familien immer weiter steigen, fehlt uns der Spielraum für Investitionen“, sagte Knapp.