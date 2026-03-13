Ein ungewöhnlich aufwendiger Abend für Betrügeranrufe hat am Donnerstag die Polizei und Senioren im Ilm‑Kreis sowie Wartburgkreis beschäftigt.
Anruf-Masche Betrüger beißen sich an Rentnern die Zähne aus
Redaktion 13.03.2026 - 11:20 Uhr
Dieses mal gingen Betrüger mit ihrer Masche scheinbar leer aus. Zehn Rentner aus dem Ilm- und Wartburgkreis haben sich nicht in die Pfanne hauen lassen.
