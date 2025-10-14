Natürlich gingen auch die Begegnungen des Achtelfinales um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach nicht ohne Überraschungen über die Bühne. Gleich drei weitere Kreisoberligisten sind mit 51 Sonneberg, Häselrieth und dem amtierenden Kreispokalsieger Veilsdorf ausgeschieden. Die einzige Begegnung zweier Kreisligisten musste nicht nur in die Verlängerung; sie wurde sogar erst im Strafstoßschießen entschieden.