Unterschiedliche Tarife für gleiche Fahrstrecken, Parallelverkehre auf manchen Linien und Abstimmungsprobleme – das Ärgernis eines im Süden Thüringens nicht oder nur zum Teil aufeinander abgestimmten Öffentlichen Personennahverkehrs ist alt. Seit nunmehr fast zehn Jahren beschäftigen sich die Stadt Suhl und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Auftraggeber des durch die Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) und die Städtische Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis (SNG) abgesicherten ÖPNV damit, die Angebote zu harmonisieren und sich besser zu vernetzen. Dazu soll das dicke Brett einer gemeinsamen Nahverkehrsplanung gebohrt werden, in die auch der Landkreis Hildburghausen einbezogen wird. Dies mit Blick auf einen perspektivisch angestrebten Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT).