Zufriedene Unternehmer sind eine Seltenheit in diesen Tagen. Doch Sascha Zmiskol ist zufrieden. „Wir haben das vergangene Jahr mit einem Plus abgeschlossen. Das ist angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ein großer Erfolg“, sagt der Geschäftsführer der Rennsteig-Werkzeuge GmbH aus Steinbach-Hallenberg im Gespräch mit dieser Zeitung. Und nicht nur die Entwicklung der Geschäftszahlen trug zur guten Stimmung bei. Denn da war ja auch noch jener Abend im September 2024 im Großen Saal des Congresscentrums(CCS) in Suhl.