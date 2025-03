Seit fast auf den Tag genau 35 Jahre gibt es den Südthüringer Literaturverein. „Als wir uns am 10. März 1990 gegründet hatten“, so erinnerte dessen Vorsitzender Holger Uske an dieses Datum bei seiner Begrüßung der Besucher zur abermaligen Lesung im Schloss Oberstadt, „da gab es noch die DDR und keiner von uns wusste so recht, was ein eingetragener Verein eigentlich ist. Dass wir nun dreieinhalb Jahrzehnte durchgehalten haben – manche sind sogar vom ersten Tag an mit dabei –, das haben wir damals nicht so recht glauben wollen. Und ebenso erfreulich ist, dass nicht nur Leute der Altersklasse Ü 70 das Schreiben weiterhin betreiben. Auch Jüngere sind hinzu gekommen, haben die Lust für sich entdeckt, ihre Beobachtungen zu Papier zu bringen.“