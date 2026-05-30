Im Rahmen des sehr gut besetzten Ohrdrufer Pfingstmeetings mit über 420 Teilnehmern aus fünf Bundesländern riefen die Nachwuchsathleten des SV EK Veilsdorf, des Schleusinger LV 99 (LG Ohra Energie) und auch die Hilburghäuser Athleten, die für den TSV Bad Rodach starten, recht gute Leistungen ab. Allen voran Melvin Nichterlein. Der Athlet, der früher für den Schleusinger LV 99 startete und heute für den SSV Ulm 1846, wuchtete den 800 Gramm schweren Speer auf 45,36 Meter und musste nur Felix Zehner (TSV Bad Rodach) aus Haina mit sehr starken 54,22 m den Vortritt lassen. Um sich für die Deutschen U20-Meisterschaften in Bochum zu qualifizieren, muss Zehner aber noch rund vier Meter draufpacken. Nichterlein stellte auch noch seine Weitsprungqualitäten unter Beweis und ließ die Siegweite 6,12 Meter vermessen.