Nach einer langen Schwächephase zeichnet sich im Südthüringer Handwerk erstmals eine leichte Stabilisierung ab. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Südthüringen für das dritte Quartal 2026 hervor. Zwar haben sich Geschäftslage, Aufträge und Umsätze gegenüber dem Frühjahr verbessert, viele Betriebe bleiben jedoch vorsichtig, berichtet die Handwerkskammer am Montag in Suhl. Von einem breit getragenen Aufschwung könne daher noch nicht gesprochen werden.