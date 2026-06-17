Südthüringer Klassiker: Alles neu beim Rennsteig-Staffellauf

Die ersten Kilometer führen zum Parkplatz am Schneekopf. Anschließend erwartet die Teams eine abwechslungsreiche Strecke mit landschaftlichen Höhepunkten. Über den Veilchenbrunn, die Schanze im Kanzlersgrund, die Oberhofer Ski-Arena, den Schneekopf und die Schmücke führt der Kurs zu einigen der schönsten Aussichtspunkte des Thüringer Waldes. Ein Abstecher zum Großen Finsterberg, der Abschnitt bis zum Bahnhof Rennsteig, die Route über Frauenwald sowie die anspruchsvolle Königsetappe hinauf nach Masserberg sorgt für sportliche Herausforderungen. Über Neustadt, die Talsperre Schönbrunn und erneut Frauenwald werden den Aktiven einige Ausflugsziele in den Ausläufern des Rennsteigs geboten, ehe es wieder zurück nach Schmiedefeld geht.