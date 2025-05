Südthüringen ist eine Industrieregion. Nicht mit dem Grünen Herzen oder dem Image von Wäldern und Wintersportlern, Dichtern und Denkmälern verdienen wir hier unser größres Geld, sondern mit handfesten Produkten aus den vielen Fabriken und mit deren Umfeld in Gewerbe und Handwerk. Die Industrie hält den Wirtschaftsmotor (und damit auch den Arbeitsmarkt) am Laufen. Dass dies sowohl beruhigend als auch prekär ist, sieht man wieder gut an den aktuellen Statistiken.