Um die 400.000 Besucher werden in diesem Jahr bei der größten deutschen Automobilmesse, der Essen Motorshow im Ruhrpott erwartet. Mit dabei sind auch Christian Barfuß aus Oberstadt und der Zella-Mehliser Erik Löffel, die ein gemeinsames Projekt auf der Messe vorstellen. Erik Löffel ist seines Zeichens Experte für alles was in irgendeiner Form mit Schweißarbeiten zu tun hat, Christian Barfuß, der in Oberstadt Oldtimer restauriert, eine Sonderfahrzeugbau-Firma leitet, hat erst vor wenigen Tagen die Restaurationsarbeiten am fünften von weltweit noch sechs existierenden Simson Supras, der nun im Fahrzeugmuseum in Suhl steht, beendet.