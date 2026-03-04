In Südthüringen sind seit 2015 mehr als ein Viertel der Bäckerei-Betriebe vom Markt verschwunden. Das geht aus der Betriebsstatistik der Handwerkskammer Südthüringen in Suhl hervor. Wie die Kammer am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet, waren in der Statistik der Kammer im Jahr 2015 noch 104 Bäckereien verzeichnet, Ende 2025 waren es nur noch 76. Das entspricht einem Rückgang um rund 27 Prozent.
Südthüringer Handwerk Jeder vierte Bäcker vom Markt verschwunden
Jolf Schneider 04.03.2026 - 11:50 Uhr