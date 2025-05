Eine Sache unterscheidet das pinke Herz gravierend von fast allen Projekten, die Mike Fleischer und seine Mitarbeiter von Fleischer Metallfaszination aus Lauscha bisher realisiert haben. Das Dach der Synagoge in Mainz, die Fassade der Theaterwerkstatt in Gießen oder auch die Außenhülle aus Blech des Blockheizkraftwerks in Leipzig kann jeder Mensch sehen, der an diesen Gebäuden vorbeiläuft. Selbst die Häuser, die Fleischer und sein Team für Privatpersonen gestalten, sind häufig Landmarken, weithin sichtbar. Sie fallen auf mit ihren Fassaden aus Blech.