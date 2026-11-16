Die vier Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof haben am Montagabend in Zella-Mehlis den Zweckverband „Oberzentrum Südthüringen“ gegründet. Der Zweckverband tritt an die Stelle der bisherigen Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum und soll als tragfähige öffentliche-rechtliche Struktur die Aufgaben der vier Städte dauerhaft bündeln und künftig verbindlicher wahrnehmen können. Die Gründung des Zweckverbandes war zuvor mit dem Land Thüringen abgestimmt worden.
Südthüringer Einigkeit Zweckverband für Oberzentrum gegründet
Georg Vater 16.11.2026 - 22:10 Uhr