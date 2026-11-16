Die vier Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof haben am Montagabend in Zella-Mehlis den Zweckverband „Oberzentrum Südthüringen“ gegründet. Der Zweckverband tritt an die Stelle der bisherigen Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum und soll als tragfähige öffentliche-rechtliche Struktur die Aufgaben der vier Städte dauerhaft bündeln und künftig verbindlicher wahrnehmen können. Die Gründung des Zweckverbandes war zuvor mit dem Land Thüringen abgestimmt worden.