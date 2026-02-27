In den vergangenen Jahren war es häufig so in Südthüringen: Wenn der Schnee in der ersten Februar-Sonne dahinschmolz, dann fielen auch die Arbeitslosenzahlen wieder in sich zusammen wie die letzten Schneehaufen am Straßenrand. Doch diese Gewissheit existiert seit einigen Jahren nicht mehr. Und auch in diesem Jahr wecken die Februar-Zahlen nur leichten Optimismus bei Wolfgang Gold, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Suhl.