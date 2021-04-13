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  6. Von der Veste Heldburg bis zur Wartburg

Ausflüge zu Ostern Von der Veste Heldburg bis zur Wartburg

Wohin an den Feiertagen? Das Deutsche Burgenmuseum auf der Veste Heldburg beschreibt das Alltagsleben bei Rittern und Burgfräuleins. Dabei wird klar: Thüringen ist Burgenland. Unsere Bildergalerie zeigt die schönsten.

"Ein feste Burg ist unser Gott“, dichtete einst  Martin Luther. Er muss überwältigt gewesen sein von der Mächtigkeit  deutscher Burgen – damals, vor über 500 Jahren.

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Nun ja, nicht jeder Burgruine würde der Reformator  heute wohl ein derartiges Gleichnis angedeihen lassen. Nur ganz wenige der imposanten Bauten aus dem fernen Mittelalter sind heute  noch – oder wieder – so schön intakt wie die Wartburg.

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Reformationstag: Luthers Sex-Qualen auf der Wartburg

31.10.2025 10:31 Reformationstag Luthers Sex-Qualen auf der Wartburg

Martin Luther haben wir den Reformationstag zu verdanken. Auf der Wartburg schafft er die deutsche Einheitssprache. Wie wir heute reden und schreiben, wurde im Thüringer Wald entschieden. Und da war noch etwas: Sexualität – und Verdauungsbeschwerden.

Und dennoch trutzen, um das schöne alte Wort einmal zu benutzen, allüberall steinerne Reste der Vergangenheit dem Lauf der Zeit. Als scheinbar unvergängliche Zeugnisse einer jahrtausendealten Kulturgeschichte – romantisch verklärt, mythisch umrankt, sagenhaft beschrieben.

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Lutherweg: Nach Möhra über den wartenden Berg

04.08.2012 00:00 Lutherweg Nach Möhra über den wartenden Berg

Die strahlend heiße Sonne über mir, 32 Grad Celsius um mich und 17,7 Kilometer vor mir. Nun gut, Martin Luther konnte sich das Wetter vor fast 500 Jahren auch nicht aussuchen, als er von seiner Anhörung beim Reichstag zu Worms Anfang Mai 1521 zurückkehrte. Besser als strömender Regen allemal.

Gerade in Thüringen sind Burgen und Burgruinen keinesfalls seltene Edelsteine. Wie  Kirchturmspitzen erheben sich die Gemäuer an manchen Orten über den Dörfern. Sie zu zählen, ist nicht einfach. Denn die mehr oder weniger noch heute genutzten, in späteren Zeiten vielfach um- und ausgebauten Burgen sind augenfällige Ausnahmen: Die Veste Heldburg im Hildburghäuser Land etwa, die Elgersburg im Ilmkreis, die Johanniterburg Kühndorf oder Burg Bibra im Meiningischen, die Wachsenburg bei Arnstadt, die Schleusinger Bertholdsburg, die Wilhelmsburg Schmalkalden.

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Veste Heldburg: Keiner hat Macht in Thüringen ohne eigene Burg

16.10.2024 12:23 Veste Heldburg Keiner hat Macht in Thüringen ohne eigene Burg

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten beleuchtet am Freitag und Samstag auf der Veste Heldburg das kulturhistorische Phänomen des Burgenbaus. Bei der Tagung treffen sich Experten aus ganz Deutschland.

Manche von ihnen haben die einstigen fürstlichen Besitzer zu Schlössern vergrößert, von anderen ist heute nicht viel mehr bekannt als ein Name oder ein Steinhaufen im Wald. Und sind Burgen  am Ende doch nicht unvergänglich, weil Wind, Frost, Regen  und nicht zuletzt der Mensch sie wieder auslöscht, so leben sie eben in Erzählungen fort. Gäbe es nicht so viele schöne Sagen über Thüringer Burgen oder die ein oder andere Urkunde im Archiv – man wüsste  nichts  mehr  von ihrer Existenz.

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Regina von Habsburg: Ihr Herz liegt auf der Veste Heldburg

07.03.2025 18:29 Regina von Habsburg Ihr Herz liegt auf der Veste Heldburg

Am 6. Januar dieses Jahres wäre Regina von Habsburg 100 Jahre alt geworden. Eine Ausstellung auf der Veste Heldburg nimmt ab Sonntag, 9. März, das Leben der Prinzessin von Sachsen-Meiningen, die fast Kaiserin geworden wäre, unter die Lupe.

Über 1000 Burgen, Burgruinen oder aus Steinen befestigte Reste einstiger Herrschafts-, Wohn- und Fluchtorte werden in Thüringen gezählt. Würde jemand alleine die heute noch zugänglichen Burgen und Burgruinen besuchen wollen – er bräuchte dafür wohl mehrere Jahre: Über 400 sind es an der Zahl, und davon finden sich auffällig viele gerade im Süden Thüringens.

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Kaiserlicher Geburtstag: Die Habsburger feiern auf der Veste Heldburg

05.01.2025 18:30 Kaiserlicher Geburtstag Die Habsburger feiern auf der Veste Heldburg

Der europäische Hochadel traf sich am Sonntag auf der Veste Heldburg. 80 Blaublüter begingen den 100. Geburtstag von Regina von Habsburg – einer Meininger Prinzessin, die fast Kaiserin geworden wäre. Mehr in der Bildergalerie.

Denn dieser Landstrich  birgt eine unglaublich reiche Kulturgeschichte, die sich auch in der Existenz verschiedener Fürstenhäuser manifestiert: Franken und Thüringer im frühen Mittelalter, Hessische Landgrafen, Henneberger, Schwarzburger, Wettiner, dazu die Kirchenfürsten. Schon früh siedelten hier die Menschen, und begehrt war das Land offenbar auch  –  deshalb ist er auch von zahlreichen  Burganlagen überzogen. Unmöglich, über sie alle auf zwei Zeitungsseiten zu berichten: Aber einige, die es zu  besuchen lohnt, möchten wir hier zeigen.

Die Vielfalt der Bauten ist atemberaubend

Neuere historische Forschungen gehen von 25.000 bis 30.000 „Burgstellen“ in ganz Deutschland aus. Sie alle waren (und sind zum Teil bis heute) zumeist Wohnsitze. Diese unglaubliche Vielzahl spricht für eine weitreichende Verwaltungs- und Wirtschaftsgliederung in den einzelnen Landstrichen. Denn Burgen sind immer Zentren der Macht – für Kaiser, Könige, Landesfürsten, Grafen, Barone oder einfach nur Herren.

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Thüringen ist schuld: Ganz Deutschland redet Sächsisch – Luther sei Dank

09.05.2021 07:00 Thüringen ist schuld Ganz Deutschland redet Sächsisch – Luther sei Dank

Vor 500 Jahren ist Martin Luther im Thüringer Wald entführt worden. Danach hat er auf der Wartburg die Bibel übersetzt und den Deutschen eine einheitliche Sprache verpasst: Ausgerechnet Sächsisch.

Sie dienten der Herrschaft und der Verteidigung, boten Schutz und Wohnraum. Hier wurde regiert und gelebt. Und weil sie eben viel mächtiger und stabiler waren als die Hütten und Häuser in den Siedlungen unterhalb der Burgberge, können sie noch heute, Jahrhunderte später, etwas erzählen über das Leben und die Menschen im heute so fern erscheinenden Mittelalter. So werden sie automatisch zu Kulturgeschichte  und zu Quellen von Identität, die  zeigen, woher wir kommen. Das Schöne daran: Nicht eine Burg gleicht einer anderen. Eine jede ist anders. Diese Vielfalt der Bauten ist atemberaubend, und eben das macht eine reiche Kulturgeschichte aus.

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Wartburg: Mehr als nur ein Touristenziel

19.11.2022 10:34 Wartburg Mehr als nur ein Touristenziel

Die Wartburg-Stiftung feiert in diesem Jahr runden Geburtstag: Seit 100 Jahren lenkt sie die Geschicke der Burg – selbst zwei deutsche Diktaturen konnten ihr nichts anhaben.

Dabei Gemeinsamkeiten zu zeigen, ist  Anspruch des Deutschen Burgenmuseums in Heldburg. Nach jahrzehntelangem Wiederaufbau des zu DDR-Zeiten durch ein Unglück abgebrannten Französischen Baus, konnte dort 2016 mit Unterstützung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ein Museum der Burgen eröffnet werden. Es zeigt die Geschichte der Burg von Mittelalter bis Gegenwart. Dabei geht es natürlich nicht nur um Bautechniken und Verteidigungsanlagen, sondern auch um das alltägliche Leben von Frauen, Männern und Kindern auf der Burg. Um Wasserversorgung und Toiletten, um Küchen, Kammern, Säle und Kapellen – und nicht zuletzt um die Romantik.

Edle Ritter und schöne Burgfräulein sind ja nur Fantasiewesen, von denen sich die Menschen seit Generationen erzählen. Aber eben diese Erzählungen belegen, wie sehr ihre Gedanken  schon immer um die Burgen, jenen imposanten   Orten, die scheinbar der Zufall in unsere Landschaft verteilt hat, kreisen. Und das tun sie noch heute, selbst wenn von  einstiger Mächtigkeit oft nichts mehr  geblieben ist. Fest ist eben nicht nur das Gemäuer, sondern  vor allem der Mythos Burg.