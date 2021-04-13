Ausflüge zu Ostern Von der Veste Heldburg bis zur Wartburg

Manche von ihnen haben die einstigen fürstlichen Besitzer zu Schlössern vergrößert, von anderen ist heute nicht viel mehr bekannt als ein Name oder ein Steinhaufen im Wald. Und sind Burgen am Ende doch nicht unvergänglich, weil Wind, Frost, Regen und nicht zuletzt der Mensch sie wieder auslöscht, so leben sie eben in Erzählungen fort. Gäbe es nicht so viele schöne Sagen über Thüringer Burgen oder die ein oder andere Urkunde im Archiv – man wüsste nichts mehr von ihrer Existenz.

Über 1000 Burgen, Burgruinen oder aus Steinen befestigte Reste einstiger Herrschafts-, Wohn- und Fluchtorte werden in Thüringen gezählt. Würde jemand alleine die heute noch zugänglichen Burgen und Burgruinen besuchen wollen – er bräuchte dafür wohl mehrere Jahre: Über 400 sind es an der Zahl, und davon finden sich auffällig viele gerade im Süden Thüringens.

Denn dieser Landstrich birgt eine unglaublich reiche Kulturgeschichte, die sich auch in der Existenz verschiedener Fürstenhäuser manifestiert: Franken und Thüringer im frühen Mittelalter, Hessische Landgrafen, Henneberger, Schwarzburger, Wettiner, dazu die Kirchenfürsten. Schon früh siedelten hier die Menschen, und begehrt war das Land offenbar auch – deshalb ist er auch von zahlreichen Burganlagen überzogen. Unmöglich, über sie alle auf zwei Zeitungsseiten zu berichten: Aber einige, die es zu besuchen lohnt, möchten wir hier zeigen.

Die Vielfalt der Bauten ist atemberaubend

Neuere historische Forschungen gehen von 25.000 bis 30.000 „Burgstellen“ in ganz Deutschland aus. Sie alle waren (und sind zum Teil bis heute) zumeist Wohnsitze. Diese unglaubliche Vielzahl spricht für eine weitreichende Verwaltungs- und Wirtschaftsgliederung in den einzelnen Landstrichen. Denn Burgen sind immer Zentren der Macht – für Kaiser, Könige, Landesfürsten, Grafen, Barone oder einfach nur Herren.

Sie dienten der Herrschaft und der Verteidigung, boten Schutz und Wohnraum. Hier wurde regiert und gelebt. Und weil sie eben viel mächtiger und stabiler waren als die Hütten und Häuser in den Siedlungen unterhalb der Burgberge, können sie noch heute, Jahrhunderte später, etwas erzählen über das Leben und die Menschen im heute so fern erscheinenden Mittelalter. So werden sie automatisch zu Kulturgeschichte und zu Quellen von Identität, die zeigen, woher wir kommen. Das Schöne daran: Nicht eine Burg gleicht einer anderen. Eine jede ist anders. Diese Vielfalt der Bauten ist atemberaubend, und eben das macht eine reiche Kulturgeschichte aus.

Dabei Gemeinsamkeiten zu zeigen, ist Anspruch des Deutschen Burgenmuseums in Heldburg. Nach jahrzehntelangem Wiederaufbau des zu DDR-Zeiten durch ein Unglück abgebrannten Französischen Baus, konnte dort 2016 mit Unterstützung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ein Museum der Burgen eröffnet werden. Es zeigt die Geschichte der Burg von Mittelalter bis Gegenwart. Dabei geht es natürlich nicht nur um Bautechniken und Verteidigungsanlagen, sondern auch um das alltägliche Leben von Frauen, Männern und Kindern auf der Burg. Um Wasserversorgung und Toiletten, um Küchen, Kammern, Säle und Kapellen – und nicht zuletzt um die Romantik.

Edle Ritter und schöne Burgfräulein sind ja nur Fantasiewesen, von denen sich die Menschen seit Generationen erzählen. Aber eben diese Erzählungen belegen, wie sehr ihre Gedanken schon immer um die Burgen, jenen imposanten Orten, die scheinbar der Zufall in unsere Landschaft verteilt hat, kreisen. Und das tun sie noch heute, selbst wenn von einstiger Mächtigkeit oft nichts mehr geblieben ist. Fest ist eben nicht nur das Gemäuer, sondern vor allem der Mythos Burg.