„Wir haben wohl exakt die Inkubationszeit eingehalten“, spottet Landestrainer André Pfeufer am Telefon. Wieso Inkubationszeit? Pfeufer stellt klar: Man sei drei Tage vor den eigentlichen Titelkämpfen im Gemeinschaftshotel in Pristina angekommen. „Das hat dann wohl genau gereicht“, meint der Erlauer. Schließlich erfährt man beim Nachhaken, dass sich zu den U15/U17-Titelkämpfen ein Großteil der Athleten und Betreuer mit dem Norovirus angesteckt hat. „Ich kann jetzt nicht exakt eine Zahl sagen; ich schätze aber mal: Von den 400 Startern dort waren 350 infiziert“, mutmaßt der einstige Kraftsportler.