Zalando in Erfurt treibt Wolfgang Gold, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Suhl, keine Sorgenfalten auf die Stirn. „Da werden wir allenfalls im nördlichen Ilm-Kreis ein paar Betroffene haben“, sagt Gold am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch wenn die Dimension von bis zu 3000 Jobs die bei dem Versandhändler bedroht sind, für Thüringer Verhältnisse natürlich gewaltig ist.