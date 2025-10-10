Über mehrere Jahre ging es schon irgendwie. Haben sich Sven Baumbach und Patrick Göpfarth so durchgeschlagen auf dem Arbeitsmarkt. Mit Helfertätigkeiten. Baumbach hatte nach dem Schulabschluss zunächst eine Bäckerlehre begonnen, aber schnell wieder abgebrochen. „Es passte einfach gar nicht, in dem Ausbildungsbetrieb“, sagt er rückblickend. Also hat er sich halt was gesucht, was er auch ohne Ausbildung machen konnte.