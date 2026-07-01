Auf den ersten Blick sieht es doch gut aus. Auf dem Arbeitsmarkt. Vor allem in Südthüringen. Der Agenturbezirk Suhl hat nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote in Thüringen und Sachsen-Anhalt und lässt sogar manche westdeutsche Region hinter sich. Und doch ist es eine trügerische Ruhe, die diese Zahlen auf den ersten Blick ausstrahlen. Denn da ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die Monat für Monat weiter sinkt. Allein von Mai bis Juni sind weitere 1400 Jobs verschwunden.