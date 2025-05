Der Frühling hat den Südthüringer Arbeitsmarkt in diesem Jahr mit Verspätung erreicht – und hat nicht gerade zu einem überwältigenden Aufblühen geführt. Zu diesem Ergebnis kommt Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Suhl, bei der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Mittwoch. Noch im April hatte die Agentur festgestellt, dass die eigentlich für diese Jahreszeit erwartete Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt praktisch ausgefallen war. „Nun haben sich die Umstände – zwar etwas verspätet – aber doch ein wenig positiver gestaltet“, sagte Bock.