Früher ging es im März richtig rund auf dem Arbeitsmarkt. Nach einem strengen Winter vor allem in Südthüringen. Wenn Schnee und Eis verschwinden, holen viele Unternehmen, die traditionell im Freien arbeiten, ihre Mitarbeiter wieder zurück aus der Winter-Arbeitslosigkeit. So auch in diesem Jahr. Doch auf dem Arbeitsmarkt fällt der Frühling eher ins Wasser.