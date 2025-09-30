Die Arbeitslosenquote ist gesunken. Und auch die Zahl der Arbeitslosen ist im September in der Region leicht zurückgegangen. Das berichtet die Agentur für Arbeit Suhl am Dienstagmorgen. Noch im August lag die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent, aktuell sind es noch 5,4 Prozent. Damit scheinen die Zeiten in Südthüringen vorbei, in denen man eigentlich von Vollbeschäftigung sprechen konnte. Das ist für Arbeitsmarktforscher immer dann der Fall, wenn die Quote unter drei Prozent fällt.