Von Hannover über Mecklenburg-Vorpommern in den Thüringer Süden – das ist die Reise, die Thomas Berkmann im übertragenen Sinn hinter sich gebracht hat. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich am Fishermans-Trail teilgenommen habe, einem Geländelauf am Plauer See“, erzählt der 57-jährige Fliesenleger aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. „Dort bin ich mit Mirko Leffler aus Suhl ins Gespräch gekommen. Er ist selber Ultraläufer, organisiert Wettkämpfe und hat mir einen Flyer von seinem neuesten Projekt gegeben. Und so bin ich zum Südthüringentrail gekommen.“