Für die einen war er eine riesige sportliche Herausforderung, eine unvergleichliche Reise auf wilden Pfaden des Thüringer Waldes, vorbei an klaren Bächen, durch dunkle Täler, über glitzernde Bergkämme, um schlussendlich Körper, Geist und alle Sinne mit bleibenden Ein- und spektakulären Aussichten zu belohnen, für die anderen einfach nur der geilste Trail der Welt: der Südthüringentrail, der vor nicht einmal vier Wochen zum 10. Mal mit Start und Ziel, Pasta-Party, Unterhaltungsprogramm, Expo und jeder Menge gut gelaunter Läufer im Simson-Gewerbepark ausgetragen wurde.