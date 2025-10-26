Die ganze Bandbreite des Südthüringer Handwerks eröffnete sich am Wochenende im CCS bei der größten Baumesse Südthüringens. Mit 130 Ausstellern war die Bauen-Wohnen-Energie 2025 bis auf den letzten Standplatz im weiten Rund des Großen Saales, des Umganges und des Atriums seit Wochen restlos ausgebucht. „Viele Aussteller halten uns seit Jahren die Treue; manche sind sogar seit 2005 also von Anfang an dabei“, sagt Christiane Längle von Messekonzept Thüringen. „Unsere Messe hat sich als renommierter Branchentreff weit über Suhl hinaus einen guten Namen gemacht“, stellt sie fest, die mit Messechef Maik Richter den Hut für die Suhler Messe auf hat und die Aussteller am Samstag als kleines Dankeschön mit einem deftigen bayerischen Ausstellerfrühstück erfreut. Heute müssen keine Aussteller mehr geworben werden, ganz im Gegenteil. „Wir können aus Bewerbungen auswählen und einen möglichst breiten Branchenmix zusammenstellen und müssen Interessenten sogar absagen“, so Längle.