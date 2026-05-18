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Südthüringen Was ist Ihr Udo-Lindenberg-Moment?

Deutschland feiert den 80. Geburtstag Udo Lindenbergs. Auch ins Leben vieler Thüringer hat sich der Panik-Rocker eingeprägt. Erzählen Sie uns davon!

Südthüringen: Was ist Ihr Udo-Lindenberg-Moment?
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Die Südthüringer Wolfgang Schwab und Axel Möller trafen Udo Lindenberg vierzehn Jahre nach dem legendären Auftritt von 1990 vor dem Suhler CCS – und kamen bei einer Flasche Eierlikör ins spontane Gespräch. Foto: Archiv

Natürlich hatte und hat Udo Lindenberg auch in Südthüringen unzählige Fans, und auch zwischen Rennsteig, Rhön und Werra fühlen viele das besondere Band, das den Sänger nicht erst seit dem „Sonderzug nach Pankow“ mit dem Osten verknüpft. Mehr noch: Thüringen war über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Schauplatz für bemerkenswerte Momente in der Karriere Lindenbergs.

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Thüringen: O Mann, is Suhl cool

20.10.2014 00:00 Thüringen "O Mann, is' Suhl cool"

"Das ist doch Udo!" Tatsächlich. Das ist Udo Lindenberg, der da durch Suhl schreitet, mit einem Kamera-Team im Schlepptau. Er wandelt auf den Spuren der Vergangenheit. In einem Film soll an sein legendäres Suhl-Konzert von 1990 erinnert werden.

Allen voran dieser bitterkalte 6. Januar 1990 in Suhl, der so viele Herzen seiner hiesigen Fans erwärmte: Ausgerechnet in der Stadthalle Suhl, dem späteren CCS, startete der damals 43-Jährige seine erste und einzige DDR-Tournee, sieben Jahre nach dem einmaligen Auftritte in Ost-Berlin. Gab also endlich jene Konzerte, auf die so viele Ostdeutsche außerhalb der Hauptstadt so lange und so vergeblich gewartet hatten. Bis zu 32 Stunden hatten die Südthüringer Fans bei Minusgraden vor der Halle ausgeharrt, um eines der 3000 Tickets zu ergattern.

Duett-Erfolg mit einem Erfurter

„Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug aus Pankow? Wir müssen mal eben ganz cool, mal eben rüber nach Suhl“, sang Udo kurz vorher, und in der ausverkauften Suhler Halle flossen an diesem Abend Tränen der Begeisterung.

Rund 20 Jahre später war es die unerwartet erfolgreiche „Unplugged“-Version von „Cello“ mit dem Thüringer Sänger Clueso, die einen Udo-Meilenstein im Freistaat setzte. Dazwischen und danach Ausstellungen seiner Kunst – etwa der legendären „Likörelle“ – in Apolda, Erfurt und Arnstadt, legendäre Konzerte in Erfurt und Jena.

In Jena war Udo Lindenberg im Jahr 2012 vorne bei der „Rock’n’Roll Arena“ dabei, als nach dem Schock der Enttarnung des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 50.000 Menschen ein Zeichen gegen rechtsextremismus in Thüringen setzten.

Und es wohl noch Einiges mehr mit, von und über Udo in unserer Region und mit den Südthüringern, von dem sich zu erzählen lohnt.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Udo-Fans, ...

... auch Sie haben sicher Erinnerungen an die Songs und die Person von Udo Lindenberg. Seien es persönliche Begegnungen, Anekdoten und Geschichten, Erlebnisse mit dem Künstler oder seiner Musik, aktuell oder irgendwann in Ihrem Leben.

Schreiben Sie uns, erzählen Sie Ihre kleine oder große Story, schicken Sie Bilder, formulieren Sie Ihre Gedanken und Meinungen.

Gerne per E-Mail an

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Stichwort: Udo 80

Nicht verpassen: ARD-Film über Udo Lindenberg

Montags-Doku
Kann man das Leben von Udo Lindenberg wirklich in eine 90-minütige Dokumentation quetschen? Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat das versucht – und es ist durchaus gelungen. Die Produktion „Udo – Rebell. Rockstar. Ikone. wird am Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar.

Worum geht es?
Um vieles, unter anderem um Udos durchschlagenden Erfolg im Osten Deutschlands – vor allem aufgrund von „Mädchen aus Ostberlin“ und „Sonderzug nach Pankow“ – dürfen das Künstlerpaar Jan Josef Liefers und Anna Loos Revue passieren lassen. Die Bandkarriere bespricht Panikorchester-Mitglied Steffi Stephan. Über Lindenbergs anhaltende Faszination für jüngere Künstler sprechen Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel. Der Sänger selbst erzählt begeistert vom „totalen Flash“ seines Comebacks mit seinem ersten Nummer-1-Album im Alter von 62 Jahren.

Es geht in der Doku aber nicht nur um die musikalische Karriere, auch viele persönliche Details werden verraten. Seine Stylistin darf über seine Vorliebe zu grünen Socken und anderen modischen Details reden, Freunde beschreiben seine Panikfamilie, seine Liebe zur Sprache und zu den Menschen an sich

Lohenswert
In den 90 Minuten der Doku werden sehr viele Lindenberg-Lieder angespielt, die einigen nicht vertraut sein dürften. Am Ende des Films hat man tatsächlich das Gefühl, Udo Lindenberg ein bisschen besser zu kennen. Diesen sympathischen, gelassenen und beeindruckenden Menschen. Eben ein „true gentlemen“ wie Inga Humpe sagt. Einer, der –über all die Jahrzehnte seines Lebens nie an Relevanz verloren hat.