Südthüringen: Was ist Ihr Udo-Lindenberg-Moment?

Stichwort: Udo 80

Nicht verpassen: ARD-Film über Udo Lindenberg

Montags-Doku

Kann man das Leben von Udo Lindenberg wirklich in eine 90-minütige Dokumentation quetschen? Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat das versucht – und es ist durchaus gelungen. Die Produktion „Udo – Rebell. Rockstar. Ikone. wird am Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar.

Worum geht es?

Um vieles, unter anderem um Udos durchschlagenden Erfolg im Osten Deutschlands – vor allem aufgrund von „Mädchen aus Ostberlin“ und „Sonderzug nach Pankow“ – dürfen das Künstlerpaar Jan Josef Liefers und Anna Loos Revue passieren lassen. Die Bandkarriere bespricht Panikorchester-Mitglied Steffi Stephan. Über Lindenbergs anhaltende Faszination für jüngere Künstler sprechen Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel. Der Sänger selbst erzählt begeistert vom „totalen Flash“ seines Comebacks mit seinem ersten Nummer-1-Album im Alter von 62 Jahren.

Es geht in der Doku aber nicht nur um die musikalische Karriere, auch viele persönliche Details werden verraten. Seine Stylistin darf über seine Vorliebe zu grünen Socken und anderen modischen Details reden, Freunde beschreiben seine Panikfamilie, seine Liebe zur Sprache und zu den Menschen an sich

Lohenswert

In den 90 Minuten der Doku werden sehr viele Lindenberg-Lieder angespielt, die einigen nicht vertraut sein dürften. Am Ende des Films hat man tatsächlich das Gefühl, Udo Lindenberg ein bisschen besser zu kennen. Diesen sympathischen, gelassenen und beeindruckenden Menschen. Eben ein „true gentlemen“ wie Inga Humpe sagt. Einer, der –über all die Jahrzehnte seines Lebens nie an Relevanz verloren hat.