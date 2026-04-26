Was viele Autofahrer geahnt hatten, weist jetzt eine Studie mit Zahlen und Berechnungen eindeutig nach: Die 12-Uhr-Regel für Preiserhöhungen an Tankstellen hat der Mineralölindustrie zusätzliche Gewinne verschafft. Bei Superbenzin strichen demnach die Tankstellen-Ketten in den ersten zwei Wochen nach Einführung der Regel im Schnitt sechs Cent pro Liter mehr als Gewinn ein als in den zwei Wochen davor. Das haben Forscher des ZEW Mannheim (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) und des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) errechnet.