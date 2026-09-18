Wer sich auch nur ein bisschen auskennt , der weiß, dass man im Thüringer Wald seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht hinterm Grünen Herzen verstecken oder mit dem Rennsteiglied übertönen muss – und es auch nicht sollte. Keine Börsenriesen, wenige Großbetriebe, und ja, auch kaum Branchen, in denen überdurchschnittliche Löhne gezahlt werden können. Dafür aber überall in Südthüringen viele engagierte Generalisten und Spezialisten mit begehrten Produkten, die in einer sehr soliden wirtschaftlichen Mittelklasse spielen und immer wieder auch an Spitzenpositionen gelangen. Die – zusammen mit den starken Regionen in der direkten Nachbarschaft – den Südthüringern immerhin so viele Jobs bieten, dass es für die niedrigste Arbeitslosenquote im ganzen Osten reicht. Und für ein materiell gutes Leben für die allermeisten.