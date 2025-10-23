Acht Bäckereien auch Südthüringen beteiligten sich in diesem Jahr an dem Qualitätstest. Mit erfahrenem Blick, mit Drücken, Riechen und einer kleinen Kostprobe ordnete Bäckermeister Michael Isensee das vorgelegte Backwerk ein. Als Berater sieht sich der Sachverständige des Deutschen Brotinstituts dabei mit seinen Einschätzungen und Hinweisen. Bäcker sollen erfahren, wie gut ihre handgefertigten Lebensmittel sind und was daran vielleicht zu verbessern ist. Es gebe kein Richtig oder Falsch. Bei den Backwaren sei alles erlaubt, was schmeckt, merkte Michael Isensee am Donnerstag in der Meininger Hauptfiliale der Rhön-Rennsteig-Sparkasse an.