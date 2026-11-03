Das Städte-Quartett des Südthüringer Oberzentrums will seine Zusammenarbeit nun auch formal stärken. Dazu wollen Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen einen gemeinsamen Zweckverband gründen, der im Januar seine Arbeit aufnehmen soll. Dann würde aus der bisherigen informellen kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) eine feste öffentlich-rechtliche- Institution. Damit stehe die Oberzentrums-Vierergruppe „vor einem wichtigen Schritt in ihrer weiteren Entwicklung“, teilte eine Sprecherin der Suhler Stadtverwaltung mit.