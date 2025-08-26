Auch ohne dass weißer Rauch aus dem Ministeriums-Gebäude am Erfurter Steiger aufgestiegen wäre: Ein Vermittlungsgespräch von Innenstaatssekretär Andreas Bausewein (SPD) mit den Bürgermeistern der sechs potenziellen Südthüringer Oberzentrums-Städte am Dienstag in Erfurt ist von den Beteiligten als Erfolg gewertet worden. Man sei miteinander im Gespräch und nicht nur über Pressemitteilungen, sagte Bausewein. Dies sei ein Auftakt zu weiterer Kommunikation.