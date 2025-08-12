Schulabgänger ohne Abschluss? Die sollte es in Thüringen eigentlich gar nicht mehr geben. So jedenfalls war es kommuniziert worden nach dem Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor mehr als 23 Jahren. Denn als einer der Gründe für die unfassbare Tat galt die Tatsache, dass der Amokläufer die Schule ohne Abschluss verlassen hatte. Ohne Abitur, ohne Realschulabschluss. Denn diesen bekamen Abiturienten damals noch nicht automatisch.
Südthüringen Jeder siebte Schüler ohne Abschluss - warum?
Jolf Schneider 12.08.2025 - 10:23 Uhr