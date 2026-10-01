Eine abgeschlossene Ausbildung ist der Anfang vieler beruflicher Wege. Wie weit sie führen können, zeigen 49 Fachkräfte, die ihre Fortbildungsprüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen erfolgreich abgelegt haben. Bei einer Festveranstaltung im IHK-Bildungszentrum in Suhl-Mäbendorf würdigte die IHK jüngst ihre Leistungen. Die Abschlüsse eröffnen neue Möglichkeiten, anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben in Unternehmen zu übernehmen.