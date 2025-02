Als ob der Staffelleiter den Vorjahresspielplan eins zu eins übernommen hätte, fand fast auf den Tag genau nach einem Jahr das Südthüringenderby SV 08 Steinach – TSV 1860 Römhild auf den Bahnen im Keller des Steinacher Stadions statt. Während Römhild noch unlängst in den sozialen Medien nach Kegelnachwuchs und gestandenen Keglern sucht, verstärkte die Gesundmeldung von Steinachs Spitzenspieler Felix Jenrich den Kader in der Breite wieder deutlich, was die gute Personalpolitik der letzten Jahre von Steinachs Scout und Urgestein Dieter Koch untermauert. „Beim letzten Spiel gegen Jena haben aber auch alle Ergänzungsspieler gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Der zurückliegende Heimsieg beruhigte die angespannten Nerven im Abstiegskampf immens,“ sagte Koch entspannt im Vorfeld der Partie.