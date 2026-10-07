Natürlich wieder Suhl. Und Sonneberg. Und Hildburghausen. Als ob all diese Südthüringer Kommunen nicht schon genug unter negativen Schlagzeilen gelitten hätten. Suhl haftet seit Jahren das Etikett der überalterten einstigen Bezirksstadt an, für die es große Wachstumspläne gab, die aber nie eintraten. Und Sonneberg? Der Landkreis stand lange für boomende Gewerbegebiete und fruchtbare Nähe zu Franken. Heute ist die Region vor allem durch den ersten AfD-Landrat Deutschlands in den Köpfen präsent. Hildburghausen wiederum punktet öffentlich nicht durch seine erstaunlich niedrige Arbeitslosigkeit, sondern als einstige Corona-Hochburg und als Kreis, in dem 30 Prozent einen Nazi zum Landrat wollten.