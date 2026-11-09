Nach Dampf folgt Diesel und dann die Batterie: Diese Technik-Karriere ist für den regionalen Zugverkehr in Südthüringen vorgezeichnet. In zwei Jahren beginnt mit dem Start des „Mittelthüringer Akku-Netzes“ das elektrische Zugzeitalter auch auf der Strecke zwischen Ilmenau, Arnstadt und Erfurt. Von Ende 2028 an fährt die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio dort mit batterie-elektrischen Zügen des Typs „Stadler Flirt“ und setzt damit dem seit vielen Jahrzehnten gewohnten Verkehr mit Dieselloks und zuletzt den Dieseltriebzügen der Süd-Thüringen-Bahn ein Ende.