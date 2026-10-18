Nach dem angekündigten Ende der Supermarktkette Tegut ist die Zukunft von acht Filialen in Südthüringen weiterhin offen. Die Handelsketten Rewe, Edeka und Tante Enso übernehmen nur 252 der rund 290 noch geöffneten Tegut-Supermärkte. Für die übrigen Standorte geht die Suche nach Käufern weiter. Das Bundeskartellamt hatte bereits den Aufkauf von 178 Läden – darunter sieben in Südthüringen – durch Edeka und Netto genehmigt. Diese Woche gab die Bonner Behörde nun auch für 38 von 40 Filialen auf der Wunschliste von Rewe ihr Okay. Anders als erhofft standen auf der Liste aber keine Südthüringer Standorte.