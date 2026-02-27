Diese US-Boys bohren am Ortsrand von Wasungen nicht nach Öl, sondern jene Südlink-Trasse, die einmal den Strom aus Windrädern von der Nordsee in den Süden Deutschlands transportieren soll. Spezialisten der amerikanischen Firma Michels Trenchless bringen ihr Wissen und Können für Großbohrungen aus den Staaten mit über den großen Teich nach Old Germany. Bis zu einem dreiviertel Meter sind die Röhren groß, die sich kleiner werdend ins Erdreich bohren. Darin werden Leerrohre und später die eigentlichen Südlink-Kabel eingezogen.