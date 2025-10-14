Die Bundesnetzagentur hat Baurecht für die Stromtrasse Südlink durch Thüringen erteilt. Eine Entscheidung, die auch in Schwallungen nicht wirklich überraschte. Die 2200-Seelen-Gemeinde hatte seit bekanntwerden der Pläne versucht, sich gegen den Bau der Stromtrasse aufzulehnen. Sie wollte nicht, dass die Erdkabel für die Gleichstromleitung auch auf Schwallunger Gemarkung verlegt werden. Im Frühjahr versagte der Gemeinderat den Trassenbauern die Nutzung der gemeindeeigenen Flächen.