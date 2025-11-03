Die „Bürgerinitiative Bergrheinfeld“ aus dem Raum Schweinfurt hat Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. „Es geht nicht um ein Detail, sondern um die Stromautobahn generell“, sagt Heiko Ißleib, der Chef des Vereins „Thüringer gegen Südlink“, der zudem Ansprechpartner des Vereins für Thüringen ist. „Wir haben uns bei dieser Klage zusammengetan, damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.“ Die Trassengegner wollen das Aus des Südlinks erreichen.