Am Ende der Schafgasse in Schwallungen, hinter der B-19-Brücke, quillt eine graue Suppe aus der Streuobstwiese. In einer etwa 20 Zentimeter hohen Fontäne tritt sie aus dem Boden, ergießt sich den Hang hinab, zum Feldweg hin und Richtung Körnebach. Würde der immer breiter werdende Schlammstreifen nicht aufgehalten, wäre das Bachwasser längst wieder milchig trüb. So, wie es vor einigen Wochen schon einmal war.